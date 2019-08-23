وزيرة الدفاع الألمانية: إمكانية توسيع مهمة قواتنا سيتم تقييمها بجدية من قبل الحكومة

2019/08/23 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزيرة الدفاع الألمانية، أنغريت كارينباور، أن القادة العراقيين طالبوا بإبقاء قوات بلادها في العراق وتمديد مشاركتها.

وذكرت صحيفة “ديفنس نيوز” المتخصصة بالشؤون العسكرية في تقرير لها، أن تفويض ألمانيا في المشاركة ضمن التحالف الدولي في العراق سينتهي في شهر تشرين الاول المقبل.

وأكدت كارينباور، أن زيارتها الأولى الى بغداد شهدت مباحثات جيدة بعد إجرائها محادثات مع الرئاسات الثلاث ووزير الدفاع حول انتشار قوات بلادها في العراق، مضيفة أن إمكانية توسيع مهمة ألمانيا سيتم تقييمها بجدية من قبل الحكومة في برلين.

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