بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا تشكيل اللجنة الدستورية السورية ودحر الإرهاب في إدلب

2019/08/23 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، على تفعيل الجهود من أجل القضاء على التهديدات الإرهابية التي تنطلق من منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وبحث بوتين وأردوغان قضايا التسوية السورية، بما في ذلك العمل على تشكيل اللجنة الدستورية، بحسب بيان للكرملين.

وجاء في البيان "بجانب القمة الخامسة القادمة للدول الضامنة لعملية أستانا في أيلول، تم النظر في جوانب أخرى من التسوية السورية، بما في ذلك العمل الذي تقوم به روسيا وتركيا وإيران بالتعاون مع الأمم المتحدة بشأن تشكيل وإطلاق لجنة دستورية".

وأضاف: "كما تمت مناقشة قضايا التعاون الروسي التركي في سياق استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وتم لاتفاق على تكثيف الجهود المشتركة للقضاء على التهديد الإرهابي الناشئ من هذه المنطقة وضمان تنفيذ مذكرة سوتشي المؤرخة 17 أيلول 2018".

يذكر أن وحدات الجيش السوري طبقت طوقا كاملا على نقطة المراقبة التركية في مورك شمال حماة بعد سلسلة من عمليات السيطرة على مدن وبلدات في محيطها خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة إن الجيش السوري تابع تقدمه وسيطر على قرى وبلدات البويضة ومعركبة واللحايا بريف حماة الشمالي.

وسبق هذا التقدم السيطرة على اللطامنة وكفرزيتا وتل فاس ولطمين ضمن الجيب المحاصر، حيث سيطرت القوات مساء أمس على بلدة وتل الصياد ووادي العنز والحوير وبالتالي باتت نقطة المراقبة التركية في محيط مورك شمال حماه مطوقة من جميع الجهات.

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