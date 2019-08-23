أحمد الجبوري: وجود قرابة 7 ملايين تحت خطر الفقر صفعة مدوية للنظام السياسي في العراق

2019/08/23 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر النائب أحمد الجبوري، إعلان الأمم المتحدة وجود قرابة سبعة ملايين عراقي تحت خطر الفقر، صفعة مدوية للنظام السياسي في العراق.

وقال الجبوري في بيان، إن البلد يفتقر للخطط الاستراتيجية لمعالجة مشكلة أزلية فشلت الموازنات الانفجارية بمعالجتها، وسحقت موازنات التقشف ضحاياها، كون اصحاب الخطط والبرامج حكومة وصناع قرار لا هم لديهم سوى مكاسبهم وصفقاتهم الخاصة مع بلدان هيمنت على اقتصاد العراق، وجعلته بلداً استهلاكياً لا صناعة فيه ولا انتاج.

وهاجم الجبوري من اسماهم بالإقطاعيات والزعامات الذين هيمنوا على خيرات البلد الذي يعتبر من الدول الخمس الاولى باحتياطي النفط في العالم، متهما إياهم بضرب الزراعة في العراق عبر إغراق اسواقه بمنتجات دول الجوار، ما خلق بطالة لأغلب شرائح الشعب، جعلت كادحيه يبحثون عن وظيفة لا علاقة لها بأهم مورد للعراق واهم سبب يوقف استنزاف أمواله.

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