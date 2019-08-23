إحالة عدد من موظفي وزارة الاعمار للقضاء لتورطهم بتزوير أراضٍ تابعة للدولة

2019/08/23 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال مفتش الوزارة أيمن نعمان، انه تم "عزل عدد من موظفي بلديات محافظة ديالى من مناصبهم وإحالتهم إلى القضاء بالتعاون مع هيئة النزاهة".

وأضاف ان "اللجان التحقيقية والرقابية أثبتت قيام الموظفين المعزولين بعمليات تزوير لأضابير أراضي تابعة لبلديات محافظة ديالى".

انتهى .



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