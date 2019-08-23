الحائري: بقاء القوات الأمريكية بالعراق حرام.. ولا خيار سوى استمرار الدفاع

2019/08/23 | 15:14

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بغداد اليوم- بغداد

أكد المرجع الديني، كاظم الحائري، الجمعة (23 آب 2019)، أن بقاء القوات الامريكية في العراق، وتحت أيّ عنوان كان، حرام شرعا، مبينا أن لا خيار سوى استمرار الدفاع والمقاومة.

بغداد اليوم- خاص

كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، فالح الخزعلي، الجمعة (23 آب 2019)، عن عزم اللجنة استضافة رئيس الوزراء عدل عبدالمهدي، ووزير المالية فؤاد حسين، بمجلس النواب من جديد، خلال الفصل التشريعي المقبل.

وقال الخزعلي في حديث لـ (بغداد

بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس الامن الوطني، الجمعة (23 آب 2019)، اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المجلس بحث

بغداد اليوم _ بغداد

دعا النائب كاظم فنجان الحمامي، الجمعة (23 اب 2019)، الى إعادة ربط المنشأة العامة للطيران بوزارة النقل.

وقال الحمامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "اجتمع مع نخبة من موظفي المنشأة العامة للطيران المدني، الذين حُرموا من

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