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شاهد بالفيديو.. مدير عام دائرة البحوث الزراعية الدكتور فراس مزاحم :هذا العام سيشهد العراق اكتفاء ذاتي للبذرو


شاهد بالفيديو.. مدير عام دائرة البحوث الزراعية الدكتور فراس مزاحم :هذا العام سيشهد العراق اكتفاء ذاتي للبذرو
2019/08/23 | 15:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: JmryGWGxpTw

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