بالوثيقة.. الحائري 'يحرم' ابقاء اي قوة عسكرية امريكية في العراق

2019/08/23 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفتى المرجع الديني كاظم الحائري بتحريم ابقاء اي قوة عسكرية امريكية في العراق تحت عنوان المدربين والمستشارين.

وقال الحائري ضمن الفتوى مانصه "اقولها كلمة صريحة، وأعلن من موقع المسؤولية الشرعية عن حرمة ابقاء اي قوة عسكرية امريكية وماشابهها وتحت اي عنوان كان من تدريب ومشورة عسكريين او ذريعة مكافحة الارهاب الذي هم اهله وحاضنته"، مؤكدا أن الخيار هو "المقاومة".

وتنشر السومرية نيوز ادناه نسخة من الفتوى التي صدرت عن المرجع الحائري :

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