كربلاء تكشف حجم المساحة التي ستزرع خلال الموسم الشتوي المقبل

2019/08/23 | 15:20

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بغداد :سومر نيوز

أعلنت مديرية زراعة كربلاء ،الجمعة، عن وضع خطة زراعية لزراعة أكثر من 133 ألف دونم بمختلف المحاصيل الشتو...

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