مفتشية وزارة الاعمار تعلن عزل موظفين وإحالتهم للقضاء بتهم تزوير أراضٍ تابعة للدولة

2019/08/23 | 15:20

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بغداد/سومر نيوز

أعلنت وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة، اليوم الجمعة، عن إحالة عدد من الموظفين الى الق...

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