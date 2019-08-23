2019/08/23 | 15:23

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الكشف عن مساع ايرانية لتشكيل تحالف 7+1 لحماية مياه الخليج

الجمعة

23

أب

2019 :

03:19 pm

15

اكد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، رضا تنكسيري،

اليوم الجمعة، إن طهران والدول السبع جنوب الخليج هي المسؤولة عن ضمان

أمن مياه الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان من خلال تشكيل تحالف 7+1.وأضاف

"نرصد القوات الأجنبية في المنطقة بشكل دائم، ومستعدون بالكامل

لمواجهة أي تهديد محتمل"، مشيرا إلى أن "القوات الأجنبية لن تجلب

الأمن، وعلينا ضمان الأمن بالتعاون مع دول المنطقة".وأكد تنكسيري على

أن "منظومات المراقبة لدينا ترصد القوات الأجنبية في مياه الخليج

ومضيق هرمز وبحر عمان".وقال: "قواتنا العسكرية مستعدة لأي مواجهة

محتملة وسنقضي على أي تهديد في مصدره".وتصاعدت حدة التوتر في المنطقة

مؤخرا بين إيران من جهة والولايات المتحدة وبعض القوى الغربية من جهة

أخرى، في الوقت الذي تبرز فيه الأهمية الحقيقية لمضيق هرمز، الممر

المائي الاستراتيجي الذي يعبر منه نحو خُمس كميات النفط المصدرة

عالميا.

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