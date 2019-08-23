شرطة بغداد: القبض على تاجر مخدرات خطير في الكرخ

2019/08/23 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت قيادة شرطة محافظة بغداد، اليوم الجمعة، القبض على تاجر مخدرات خطير ضمن قاطع الكرخ في العاصمة.





وذكر بيان لقيادة الشرطة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم إلقاء القبض على المتهم الملقب (سمعة) والذي يعتبر من اخطر تجار المخدرات ضمن قاطع الكرخ”.

وتنفذ القوات الامنية العراقية عمليات اعتقال وضبط بين حين واخر للمتهمين بتعاطي وترويج وتجارة المخدرات.





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