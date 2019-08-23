2019/08/23 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وثيقة: مرجع يفتي بحرمة بقاء الامريكان في العراق وكالة خطوة برس.

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