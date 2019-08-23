حكمت الحاج - أربعة مباهج من جوهرة الساحل

2019/08/23 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكمت_الحاج نَحْنُ أدْرَى وَقد سألْنَا بِنَجْدٍ أطَوِيلٌ طَرِيقُنَا أمْ يَطُولُوَكَثيرٌ مِنَ السّؤالِ اشْتِيَاقٌ وَكَثِيرٌ مِنْ رَدّهِ تَعْليلُ (أبو الطيب المتنبي)(وإلى سوسة البهية يحلو المسيرُ..)مرّةً، كنتُ أتجوّل في بستانٍ ملئٍ بالأزهاركلُّ زهرة تطلب مني أن أقطِفها إلاّ زهرةً واحدة......

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