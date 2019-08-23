2019/08/23 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_جركس الثالوث النصيري{المعنى علي، والاسم محمد، والباب سلمان ج2}منذ زمن النبي محمد، أرتبط سلمان مع غيره من صحابة لهم دور مهم وحيوي في النظام العقائدي النصيري.هؤلاء الأيتام (الأفذاذ) كما يسمونهم النصيريون، هم شيعة علي الأوائل (المؤيّدون).وبحسب أحد الأحاديث والمرويات، قال النبي إنّ الجنة تشتاق إلى أربعة: علي وسلمان وعمار والمقداد[1 ].هؤلاء أنصار علي على درجة كبيرة من الأهمية لدرجة أنّ ال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#إبراهيم جركس - الثالوث النصيري: {المعنى علي، والاسم محمد، والباب سلمان ج2}) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#إبراهيم جركس - الثالوث النصيري: {المعنى علي، والاسم محمد، والباب سلمان ج2}) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).