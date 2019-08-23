بالوثيقة : السيد الحائري يصدر بيان حول اعتداء القوات الامريكية - الصهيونية على مقرات الحشد الشعبي

2019/08/23 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال السيد الحائري ضمن الفتوى ما نصه "اقولها كلمة صريحة، وأعلن من موقع المسؤولية الشرعية عن حرمة ابقاء اي قوة عسكرية امريكية وما شابهها وتحت اي عنوان كان من تدريب ومشورة عسكريين او ذريعة مكافحة الارهاب الذي هم اهله وحاضنته".

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