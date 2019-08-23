رسوم جمركية جديدة تفرضها الصين على واردات أمريكية

2019/08/23 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم الصين ،اليوم الجمعة ، فرض رسوم جمركية على بضائع أمريكية تستوردها بقيمة 75 مليار دولار، ما يعد أحدث تصعيد للنزاع التجاري المحتدم بين أكبر اقتصادين في العالم.

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