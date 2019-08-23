الأمن الوطني: تسليح القوة الجوية بما يتناسب مع الوضع الحالي والمستقبلي وحماية الحشد من مسؤولية الحكومة

2019/08/23 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]عقد مجلس الامن الوطني اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت وكالة كل العراق الاخبارية[اين] نسخة منه ان "المجلس بحث المواضيع المعدّة لجدول اعماله، واكد المجلس ان جميع التشكيلات العسكرية ومن ضمنها الحشد الشعبي كان لها الدور الكبير بمحاربة الارهاب وتحرير الاراضي والمدن العراقية من الارهاب وان الحكومة مسؤولة عن حمايتها".كما أكد المجلس على "ضرورة متابعة تطبيق قراره في جلسة التقييم الامني الخامسة المتعلق بإلغاء الموافقات الخاصة بتحليق جميع انواع الطيران في الاجواء العراقية إلا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة او من يخوله اصوليا، وإتخاذ الاجراءات والخطوات الكفيلة بنقل الاسلحة والاعتدة الى اماكن خزن مؤمّنة خارج المدن".



وبحث مجلس الأمن الوطني "تولي وزارة الدفاع وضع الخطط والاجراءات المناسبة لتسليح قيادة الدفاع الجوي بما يتناسب مع الوضع الحالي والمستقبلي".ووافق المجلس على "قيام وزارة الدفاع بإبرام مذكرة للتفاهم العسكري مع نظيرتها وزارة الدفاع اللبنانية".وأقر مجلس الأمن الوطني السياسة الوطنية لتأهيل المجتمع بعد تحرير المدن من عصابات داعش الارهابية.

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