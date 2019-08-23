2019/08/23 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز – بغداد

أعلنت مفتشية وزارة الاعمار، عزل موظفين وإحالتهم للقضاء بتهم تزوير أراضٍ تابعة للدولة.

وذكر مكتب المفتش العام في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاسكان تحيل موظفين بتهم تزوير اراض حكومية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاسكان تحيل موظفين بتهم تزوير اراض حكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).