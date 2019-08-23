العربية والهوية.. ضياع في الشرق وفي الغرب اتباع

2019/08/23 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د .نضير الخزرجي

ما من تجمع بشري قلّ عدده أو كثر إلا وله رسالة في هذه الحياة، وإلا لما اجتمعوا وتضامنوا والتفوا حول محور أو

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