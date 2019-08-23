نائب عن البصرة يطالب رئيس الوزراء بتوفير الدعم اللازم لمشاريع المحافظة

2019/08/23 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب عن محافظة البصرة جمال المحمداوي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بتوفير الدعم اللازم لمشاريع المحافظة.

وقال المحمداوي في تصريح إن أكثر من خمسين معملاً في البصرة لإنتاج المواد البلاستيكية باتت تحتظر بسبب الاستيرادات العشوائية، مبينا أن تلك المعامل تنتج أنابيب ذات جودة عالية تفوق جودة المستورد المنخفض الثمن والذي تستخدمه بعض الشركات على أساس الكلفة دون النظر للجودة.

وطالب المحمداوي بإعفاء تلك المعامل من الرسوم الكمركية التي تفرض على ما تستوره هذه المعامل من مكائن ومواد اولية بغرض استخدامها في صناعة تلك الأنابيب، محذرا من عواقب محاربة هذا المعامل والتي ستؤدي الى توقفها واندثارها وحرمان البلاد من معامل مهمة وتسريح مئات الايادي العاملة.

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