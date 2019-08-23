اغتصبوها لمدة 4 ساعات بمساعدة صديقتها.. 3 عراقيين امام القضاء الالماني بتهم خطيرة

2019/08/23 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أدانت المحكمة الاتحادية الألمانية في العاصمة برلين ثلاثة لاجئين عراقيين و لاجئة سورية بتهمة اغتصاب فتاة سورية .و كانت اللاجئة (الجانية) السورية واسمها ندى عمرها 16 عاما قد دبرت للضحية السورية وهي صديقة لها مكيدة تعرضت من خلالها للاغتصاب من قبل العراقيين الثلاثة .و جاء في حكم المحكمة أن الجانية […]

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