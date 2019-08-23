“بالصور”.. اول محافظة عراقية تتظاهر دعماً للحشد: معكم ضد الهجمة “الصهيوميركية”

2019/08/23 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار: يس عراق تظاهر العشرات من اهالي محافظة الانبار ،اليوم الجممة، احتجاجا على الضربات الجوية التي طالت مخازن الحشد الشعبي.وقال مراسل “يس عراق”، إن “أهالي منطقه گصيبه الواقعة شرق الانبار نظموا تظاهرات استنكروا فيها الضربات الجوية التي طالت مخازن عتاد الحشد الشعبي”.واضاف ان “المتظاهرين اكدوا وقوفهم جنباً الئ جنب مع الحشد الشعبي”.[…]

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