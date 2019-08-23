2019/08/23 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /خطوة برس استبعد مصدر دبلوماسي بريطاني اليوم الجمعة أن تغير بلاده نهجها فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران رغم الاجتماع الذي سيعقده رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقال الدبلوماسي قبل قمة زعماء مجموعة السبع في مدينة بياريتس الفرنسية حيث سيلتقي جونسون وترامب إن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 هو أفضل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بريطانيا لن تغير موقفها من الاتفاق الإيراني في اجتماع السبع وكالة خطوة برس.

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