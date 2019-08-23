2019/08/23 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادحصلت “كلكامش برس”، الجمعة، على وثيقة مرسلة من قبل مجلس محافظة كربلاء إلى شركة مصافي الوسط التابعة لوزارة النفط، تحتوي أسماء مجموعة مدارس بحاجة إلى الترميم، وذلك بعد زيارة وزير النفط ثامر الغضبان للمحافظة وتوجيهه بتنفيذ حملة لترميم عدداً من مدارس قضاء الهندية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. وزارة النفط ترمم المدارس!) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. وزارة النفط ترمم المدارس!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).