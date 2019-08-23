2019/08/23 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ظريف يصف لقاءه مع ماكرون بـ "الجيد والبناء" ويؤكد: إيران تعتبر الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض مجددا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ظريف يصف لقاءه مع ماكرون بـ "الجيد والبناء" ويؤكد: إيران تعتبر الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض مجددا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).