بالأرقام.. نسب إنجاز متقدمة في مشروع مطار كربلاء الدولي

2019/08/23 | 16:24

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بغداد :سومر نيوز

أعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، اليوم الجمعة، ان العمل متواصل لإنجاز مطار كربلاء الدولي ...

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