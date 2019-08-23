إيران: لن تتفاوض مجددا حول الصفقة النووية

2019/08/23 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكدت الحكومة الايرانية، اليوم الجمعة، انها لن تتفاوض مجددا بشأن خطة العمل الشاملة حول البرنامج النووي.

ونقل موقع الخارجية الإيرانية عن الوزير محمد جواد ظريف، قوله بعد لقاء الرئيس الفرنسي: "موقفنا محدد تماما نرى أنه لا يمكن تكرار المفاوضات حول خطة العمل الشاملة".

كما وصف وزير الخارجية الإيراني المحادثات مع ماكرون بأنها كانت بناءة، مشيرًا إلى أنه في الاجتماع تبادل الطرفان مقترحات حول كيفية ضمان التنفيذ الكامل للاتفاق النووي.

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