دكة عشائرية سببها الاطفال تتطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة شرقي بغداد

2019/08/23 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بتحول "دكة عشائرية" الى معركة استخدمت فيها الاسلحة الخفيفة والمتوسطة شرقي بغداد.

وقال المصدر في تصريح تابعته "الغد برس"، إن " دكة عشائرية اندلعت وتطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة في حي اور شرقي العاصمة بغداد"، مشيراً الى، أن " الدكة اندلعت بسبب مشكلة بين اطفال".

وأضاف أن "الاهالي يطالبون القوات الأمنية بالتدخل وفض الدكة العشائرية".

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