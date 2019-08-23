2019/08/23 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير دائرة التراخيص في اتحاد الكرة سيف عادل القصاب يستقيل من منصبه ويتفرغ للعمل في قسم العلاقات باتحاد الكرة

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