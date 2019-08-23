قائد عسكري إيراني يعدد مزايا ومهام منظومة “باور 373″الصاروخية المضادة للطائرات

2019/08/23 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد قوات الدفاع الجوي الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، أن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية “باور 373” قادرة على الكشف عن 300 هدف جوي في ان واحد .وقال العميد صباحي فرد إن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية “باور 373” قادرة على الكشف عن 300 هدف، بالتزامن معا وترتيب أولوية 100 منها والاشتباك مع 6 […]

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