2019/08/23 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداد … يتبع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. مظاهرات في الرمادي تندد بالضربات الجوية ضد الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. مظاهرات في الرمادي تندد بالضربات الجوية ضد الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).