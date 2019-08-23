2019/08/23 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار / خطوة برس اعلنت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في الانبار، الجمعة، القبض متهم يمارس عملية الابتزاز الإلكتروني في المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقت، خطوة برس، نسخة منه، إنه “بأشراف مدير الشوؤن الداخلية في الانبار العميد (اسعد مشرف الهيتي) بمتابعة جريمة الابتزاز الإلكتروني ومتابعة سلوك واداء منتسبي وضباط الشرطة ومن خلال المتابعة المستمرة تم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مبتز إلكتروني في الانبار وكالة خطوة برس.

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