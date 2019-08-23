مجلس الأمن الوطني يؤكد على قرار إلغاء الموافقات الخاصة بتحليق جميع أنواع الطيران في الأجواء العراقية

2019/08/23 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مجلس الأمن الوطني، الجمعة، على قرار إلغاء الموافقات الخاصة بتحليق جميع انواع الطيران في الأجواء العراقية الا بموافقة رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي، وفيما يلي نص البيان: عقد مجلس الامن الوطني اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبدالمهدي ، وبحث المجلس المواضيع المعدّة لجدول اعماله، واكد المجلس ...

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