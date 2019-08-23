اهالي الانبار ينطلقون بتظاهرة استنكارا للضربات الاميركية لمقرات الحشد

2019/08/23 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم اهالي الانبار، اليوم الجمعة، تظاهرة واسعة شرق المحافظة استنكارا للضربات الامريكية والاسرائيلية لمقرات الحشد.وذكر موفدنا الذي حضر التظاهرة، " ان المئات من المواطنين من اهالي منطقه گصيبة خرجوا بتظاهرات استنكروا فيها الضربات الجوية التي طالت مخازن عتاد الحشد الشعبي، مبينا ان المواطنين جددوا عهدهم و وقوفهم جنبا الى جنب مع ابنائهم في الحشد ...

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