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اندلاع حريق كبير في تسعة محال تجارية وسط كركوك


اندلاع حريق كبير في تسعة محال تجارية وسط كركوك
2019/08/23 | 16:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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