مديرية الاستخبارات: القبض على أحد العناصر الإرهابية بالتعاون مع الجهات الأمنية بالسليمانية

2019/08/23 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، عن إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية، بالتعاون مع الجهات الأمنية في السليمانية.

وأوضحت المديرية في بيان، ان مفارز مديرية استخبارات وأمن السليمانية الميدانية، التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، وبالتنسيق مع مديرية “آسايش” محافظة السليمانية، تمكنت وبعد تلقيها معلومات استخبارية دقيقة، من القبض على أحد العناصر الإرهابية الهاربة من محافظة صلاح الدين الى محافظة السليمانية، مشيرة الى إحالة المتهم المطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، إلى الجهات المختصة لإكمال التحقيق معه.

و تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد الميدانية، وبالتعاون مع مفارز أمنية مشتركة، من القبض على ستة متهمين صدرت بحقهم مذكرات قضائية، وفق مواد قانونية مختلفة، في مناطق متفرقة من العاصمة.

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