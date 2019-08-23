بالصور.. إفتتاح {فخر المسلمين} أكبر مسجد في أوروبا

2019/08/23 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} افتتح في جمهورية الشيشان، اليوم الجمعة، بإشراف الرئيس رمضان قديروف، أكبر مسجد في أوروبا أُطلق عليه اسم "فخر المسلمين" .

يعتبر مسجد "فخر المسلمين" تحفة العمارة الإسلامية الحديثة، وبُني على طراز البوابات الأربع المتناظرة، التي يقابل بعضها بعضا.وتبلغ مساحة المسجد 9.7 ألف متر مربع، وتصل القدرة الاستيعابية للمسجد في الداخل 20 ألف مصل، وفي الخارج 100 ألف مصل.انتهى

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