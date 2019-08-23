اتحاد الكرة يبرر حل لجانه.. ويؤكد: لا نبحث عن الثأر والإنتقام

2019/08/23 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قدم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، شكره وامتنانه العاليين لكل اللجان العاملة في الاتحاد، لاسيما لجنة الحكام التي قدمت جهدا كبيرا نجحت فيه الى حد ما في تسيير الدوري العراقي الى جادة الامان برغم الضغوط الكبيرة".

وقال مسعود في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "قرار الاتحاد الاخير حل اللجان غايته تصحيحية وليست انتقامية كما يتصور البعض، فالاتحاد يبحث عن النجاح في كل مفاصل عمله، ولا يبحث عن الثأر".واضاف مسعود، ان "لجنة الحكام، وبشخص رئيسها صباح قاسم، ومن معه، علموا بتفانٍ كبير، وبذلوا جهدا يستحق الشكر والامتنان، ونحن نقدر ماقاموا به من جهد كان بائنا للجميع".واشار الى، انه "يأمل من زملائه في رئاسة اللجان اختيار العناصر التي بمقدورها اضافة شيء جديد لعملهم المقبل من اجل ترصين الخطوات التي تهدف الى اظهار الوجه الحقيقي للكرة العراقية".انتهى

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