اتحاد الكرة : منهجنا تصحيحي وليس انتقامياً

2019/08/23 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلام اتحاد الكرة قدم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، شكره وامتنانه العاليين لكل اللجان العاملة في الاتحاد، لاسيما لجنة الحكام التي قدمت جهدا كبيرا نجحت فيه الى حد ما في تسيير الدوري العراقي الى جادة الامان برغم الضغوط الكبيرة .وقال مسعود: ان قرار الاتحاد الاخير حل اللجان غايته

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