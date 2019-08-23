بالصور.. العشرات يتظاهرون في الرمادي احتجاجًا على استهداف الحشد الشعبي

2019/08/23 | 16:46

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، مباحثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"الجيدة والبناءة".

وقال ظريف لدى لقائه بماكرون في باريس، "بحثت مع الرئيس الفرنسي تطبيق الاتفاق ا

بغداد اليوم- بغداد

أكد المرجع الديني، كاظم الحائري، الجمعة (23 آب 2019)، أن بقاء القوات الامريكية في العراق، وتحت أيّ عنوان كان، حرام شرعا، مبينا أن لا خيار سوى استمرار الدفاع والمقاومة.

وقال الحائري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "يا أب

بغداد اليوم- خاص

كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، فالح الخزعلي، الجمعة (23 آب 2019)، عن عزم اللجنة استضافة رئيس الوزراء عدل عبدالمهدي، ووزير المالية فؤاد حسين، بمجلس النواب من جديد، خلال الفصل التشريعي المقبل.

وقال الخزعلي في حديث لـ (بغداد

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