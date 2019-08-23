شتان بين الحقوق والأحلام

2019/08/23 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي علي

بين المضحك والمبكي، والسار والمحزن..



تزدحم الساحة العراقية بعد عام 2003 بكم هائل من الأخبار والأحداث اليومية على الأصعدة كافة، أما المضحك منها

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