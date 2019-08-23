التميمي يتهم محافظ ومجلس ديالى باستغلال المشاريع للدعاية الانتخابية

2019/08/23 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اتهم عضو مجلس النواب، رياض التميمي محافظ ومجلس ديالى باستغلال مشاريع المحافظة للدعاية الانتخابية.

وقال التميمي في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه،

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