2019/08/23 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لفت الشيخ صهيب حبلي الى أن الوحدة الإسلامية هي أكثر ما نحن بحاجة اليه اليوم وغدا من أجل التعبير عن جوهر وحقيقة الدين الإسلامي بعيدا عن كل محاولات التظليل الحاصلة، فالوحدة هي أساس قوة المسلمين والإتحاد هو أحد أهم مقومات الامة نحو النصر، ودون الوحدة لا يمكن الحديث عن إنتصار حقيقي للمسلمين.وفي موقفه الأسبوعي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيخ حبلي: لا انتصار حقيقي للمسلمين دون تحقيق الوحدة النعيم نيوز.

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