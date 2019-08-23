الخارجية الأمريكية تؤكد على أهمية الالتزام الدولي بحماية ضحايا أعمال العنف القائمة على الدين أو المعتقد

2019/08/23 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ واشنطن احتفلت وزارة الخارجية الأمريكية باليوم الدولي الأول لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على الدين أو المعتقد حيث سيكون هذا اليوم بمثابة تذكير بضرورة تعزيز الحق في الحرية الدينية وحماية هذا الحقّ الذي لا يقبل المساومة.وقالت الخارجية في بيان لها : ان اليوم الدولي لإحياء ذكري ضحايا أعمال العنف يذكّرنا …

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