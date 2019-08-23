مجلس العشائر المتصدية للإرهاب في الأنبار يندد بالضربات الجوية لمقار الحشد الشعبي

2019/08/23 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادندد رئيس مجلس العشائر المتصدية للإرهاب الشيخ رافع عبد الكريم الفهداوي، الجمعة، بالضربات الجوية التي تستهدف مقرات الحشد الشعبي.

وقال الفهداوي في تصريح لـ” كلكامش برس” إن “عشائر الأنبار ترفض رفضا قاطعا الضربات الوحشية التي تستهدف مقرات تابعة لهيئة الحشد الشعبي من قبل طائرات إسرائيلية بمساندة قوات أمريكية”.

وأضاف: “سنقف وقفة جادة وميدانية مع قوات الحشد والحكومة إذا ما استمر القصف الجوي والاعتداء السافر”.

مبينا أن “عشائر الأنبار مستعدة لأي غرض عسكري تامر به الحكومة العراقية للصد من هذه الهجمات”.

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