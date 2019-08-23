2019/08/23 | 16:56

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بالصور- مظاهرات في محافظة الانبار ضد الضربات الجوية التي طالت مخازن الحشد الشعبي

الجمعة

23

أب

2019 :

04:40 pm

34

نظم أهالي منطقه گصيبه الواقعة شرق الانبار تظاهرات استنكروا فيها

الضربات الجوية التي طالت مخازن عتاد الحشد الشعبي ..حيث عاهدو انهم جنباً الئ جنب مع ابنائهم في الحشد الشعبي ضد اَي عدوا

يطالهم ..



مستذكرين دماء الاشهداء التي طالت من اجلهم ومن اجل تحرير

مدنهم

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