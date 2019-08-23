2019/08/23 | 16:56

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حملة امنية لاغلاق صالات روليت و قمار في بغداد

العمليات الخاصة التابعة لمفتشية الداخلية تغلق صالات روليت وقمار في

بغداد وتلقي القبض على العشرات من مرتاديهاالقت مفرزة الضبط بالجرم المشهود التابعة للمفتش العام لوزارة

الداخلية القبض على ١٤٠ شخصا من مرتادي صالات القمار والروليت

والعاملين فيها في العاصمة بغداد بضمنهم ٢٠ سيدة من جنسيات

اجنبية وضباط ومنتسبين في أجهزة أمنية مختلفة.وأغلقت المفرزة الخاصة بالمفتش العام بأمر قضائي قاعتين للروليت

والقمار مجاورتين لفندقين كبيرين في بغداد.وقد نظمت المفرزة التفتيشية الخاصة محضر ضبط أصولي بآلات وأدوات

القمار المستخدمة في لعبة القمار والروليت في أحد قاعات الفندق.هذا وسيتم نشر كامل تفاصيل عملية القبض والاغلاق حال الانتهاء من

التحقيقات فيه .

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