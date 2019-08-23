بمزاد علني .. بيع لوحات تسجيل السيارات من (1 – 9) لمحافظة حلبجة

2019/08/23 | 16:56

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بغداد :سومر نيوز

من المقرر ان ينطلق مزاد علني في منتصف شهر ايلول المقبل لبيع لوحات تسجيل السيارات من (1 – 9) في محافظة ...

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