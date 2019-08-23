اتحاد الكرة يكشف سبب حله اللجان

2019/08/23 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، اليوم الجمعة، أن الغرض من حل اللجان العاملة في الاتحاد، تصحيحي وليس انتقامياً كما يظن البعض.

وقال مسعود في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "قرار الاتحاد الاخير بحل اللجان غايته تصحيحية وليست انتقامية كما يتصور البعض، فالاتحاد يبحث عن النجاح في كل مفاصل عمله، ولايبحث عن الثأر".

واضاف ان "لجنة الحكام، وبشخص رئيسها صباح قاسم، ومن معه، علموا بتفانٍ كبير، وبذلوا جهدا يستحق الشكر والامتنان، ونحن نقدر ماقاموا به من جهد كان بائنا للجميع".واشار مسعود الى انه يأمل من زملائه في رئاسة اللجان اختيار العناصر التي بمقدورها اضافة شيء جديد لعملهم المقبل من اجل ترصين الخطوات التي تهدف الى اظهار الوجه الحقيقي للكرة العراقية.

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