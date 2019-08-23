انخفاض حاد في أسعار النفط بعد فرض الصين رسوما جديدة على واردات أمريكية

2019/08/23 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بشكل حاد بعدما أعلنت الصين عزمها فرض رسوم جمركية جديدة منتجات تستوردها من الولايات المتحدة بقيمة 75 مليار دولار.

وبحلول الساعة 15:54 بتوقيت موسكو، جرى تداول عقود مزيج "برنت" الآجلة عند 58.78 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 1.9% عن سعر التسوية السابق.

فيما تراجعت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.82% إلى 53.79 دولار للبرميل، وفقا لما أظهرته بيانات موقع "بلومبرغ".

وفي وقت سابق قالت وزارة التجارة الصينية إنها ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 5% و10% على 5078 منتجا تستوردها الصين من الولايات المتحدة، تشمل المنتجات الزراعية والنفط الخام والطائرات الصغيرة والسيارات.

وسيبدأ تطبيق الرسوم على بعض المنتجات في الأول من الشهر القادم، على أن تسري الرسوم على بقية المنتجات في 15 أيلول المقبل.

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